Hoewel S10 misschien niet zo hoog geëindigd is bij het Eurovisie Songfestival als Nederland gehoopt had, heeft dat vooralsnog geen gevolgen gehad voor de streams van haar nummer De Diepte. Het liedje is het eerste Nederlandstalige nummer dat in 24 uur tijd meer dan een miljoen keer gestreamd werd op Spotify, meldt het AD dinsdag.

De streamingservice deelde ook andere data. Daaruit is op te maken dat er op de finaledag een toename van maar liefst 934 procent te zien was bij het aantal streams van het nummer van S10.

S10, wier echte naam Stien den Hollander is, kijkt tevreden terug op haar deelname aan het grootste muziekspektakel van Europa. Wel vindt ze het jammer dat ze niet hoger is geëindigd.

"Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik heb het beste optreden in mijn leven gedaan. Ik ben een beetje teleurgesteld over de positie, maar het was geweldig. Ik heb de beste week van mijn leven gehad."

De Nederlandse zangeres werd uiteindelijk elfde. Oekraïne werd als winnaar gekroond.