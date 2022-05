De drugsdealer die in 2018 indirect dodelijke pillen aan Mac Miller afleverde, is veroordeeld tot 17,5 jaar cel. De pillen bevatten de stof fentanyl, zonder dat de rapper ervan afwist, en leidde in combinatie met cocaïne en alcohol tot het overlijden van Miller.

Verdachte Stephen Walter had al een gedeeltelijke bekentenis afgelegd zodat hij een deal kon sluiten met Justitie. Een aanklacht van drugshandel zou komen te vervallen. Daardoor rekende hij op zeventien jaar celstraf, maar de rechter vertelde hem maandag dat hij "niet akkoord" kon gaan met de deal.

"Die straf is volgens federale richtlijnen te laag", citeert muziektijdschrift Rolling Stone rechter Otis Wright.

Wright gaf Walter een kans om zijn bekentenis in te trekken, maar daar zag Walter na overleg met zijn advocaat van af. Hij ging akkoord met een strafverhoging naar 17,5 jaar cel.

Walter herhaalde in zijn slotwoord dat hij niet wist dat Miller door zijn geleverde drugs om het leven was gekomen. "Mijn acties hebben grote consequenties gehad en daar heb ik enorm spijt van. Ik ben niet een persoon die andere mensen pijn wil doen", zei hij. "Maar ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden."

In april kreeg andere drugsdealer al elf jaar cel

In de zaak-Mac Miller werd eerder ook al een andere drugsdealer veroordeeld. Cameron James Pettit werd in april tot elf jaar cel veroordeeld. Pettit zou de dealer van de rapper zijn geweest en Walter was de leverancier van Pettit.

Miller overleed op 7 september 2018 op 26-jarige leeftijd.