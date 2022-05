Tiësto is maandag de grote winnaar bij de Buma Awards. De dj viel in de prijzen in zowel de categorie Buma Award Nationaal als Buma Award Internationaal, voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers binnen en buiten de Nederlandse grenzen. Henny Vrienten werd postuum geëerd met de Lennaert Nijgh Prijs, de juryprijs voor beste tekstdichter.

Tiësto kreeg ook een prijs voor het lied The Motto, dat de dj maakte met Ava Max. Tijdens de uitreiking in theater Spant! in Bussum gingen ook onder anderen Snelle en Maan (Blijven Slapen), Chef'Special (Afraid Of The Dark) en Jaap Reesema en Pommelien Thijs (Nu wij niet meer slapen) met een award naar huis.

Suzan & Freek behaalden met hun hit Goud de eerste plek in de categorie Nationaal.

Behalve de Buma Awards werden maandag ook verschillende juryprijzen uitgereikt. De Gouden Harp is dit jaar voor Amsterdam Dance Event-grondlegger Anna Knaup, Ilse DeLange mocht de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen en de Lennaert Nijgh Prijs ging dus postuum naar Vrienten.

Vrienten was vanaf 1980 de frontman van Doe Maar, maar maakte ook diverse soloplaten. De muzikant schreef ook muziek voor tientallen films en televisieprogramma's, waaronder Left Luggage, Abeltje, De ontdekking van de hemel, Het Klokhuis en Sesamstraat. Ook werkte hij mee aan de musicals Petticoat en Ciske de Rat.

Oeuvre Award voor Fons Merkies

Fons Merkies kreeg de Oeuvre Award Multimedia. De componist en producer schreef muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals All Stars, Alleen maar nette mensen, De Poolse bruid, Flikken Maastricht, Goede Tijden, Slechte Tijden en Moeder, ik wil bij de revue.

Tony Berk ging naar huis met de 73X Platina Award, vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Ook stond hij als platenbaas aan de basis van carrières van talloze Nederlandse artiesten, zoals René Froger, Ruth Jacott en DI-RECT. Met zijn bijdragen aan muzikale hits heeft de 74-jarige Berk bijna 75 keer platina bereikt.