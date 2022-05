S10, die op het Eurovisie Songfestival de elfde plaats behaalde, maakt vandaag alweer nieuwe plannen bekend: op 25 november geeft ze een concert in AFAS Live in Amsterdam.

"Meedoen aan het Eurovisie Songfestival was een droom die werkelijkheid is geworden. Echt een ongelooflijk avontuur. Ik sta nog na te genieten en nu mag ik alweer uitkijken naar een volgende mijlpaal: optreden in AFAS Live op 25 november. Ik kijk er enorm naar uit, het wordt echt sick", vertelt S10.

S10, die geboren is als Stien den Hollander, heeft twee albums en meerdere EP's op haar naam staan. De Diepte is aan het uitgroeien tot haar grootste hit tot nu toe. De Songfestival-inzending is inmiddels meer dan 17 miljoen keer beluisterd op Spotify. De versie van Adem Je In met rappers Kevin en Frenna heeft er ruim 19 miljoen.

Na de finale van het Songfestival is het aantal maandelijkse luisteraars van S10 op Spotify gestegen tot boven de twee miljoen. Voor ze in maart haar Songfestival-inzending presenteerde, werden haar nummers op Spotify nog door zo'n 650.000 verschillende mensen beluisterd. Sinds de bekendmaking steeg het aantal luisteraars tot zo'n 1,5 miljoen halverwege april.

De kaartverkoop voor het concert in AFAS Live begint op vrijdag 20 mei.