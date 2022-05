Het afscheidsconcert van Rob de Nijs is verplaatst naar 22 juni. De show die eigenlijk gepland stond voor 10 april in de Ziggo Dome, werd uitgesteld omdat de zanger in het ziekenhuis lag met corona en daarvan moest herstellen.

"Ik ben blij jullie te vertellen dat we een nieuwe datum hebben gevonden voor mijn allerlaatste concert: woensdag 22 juni 2022", schrijft De Nijs op Instagram. Het was lastig een nieuwe datum te prikken, omdat het erg druk is in de Ziggo Dome. De gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.



Zijn afscheidsconcert 't Is Mooi Geweest in Amsterdam vormt de afsluiting van zijn ruim zestig jaar durende carrière. Eerder gaf hij al een afscheidsshow in Antwerpen. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson en heeft daarom besloten te stoppen met optreden.

De Nijs werd in maart met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat zijn vrouw hem thuis bewusteloos had aangetroffen. De zanger bleek corona onder de leden te hebben en had een veel te lage bloeddruk en hartslag.



Hij knapte snel op en mocht na een week thuis herstellen, maar moest het afscheidsconcert in Amsterdam wel uitstellen.