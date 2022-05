Olivia Rodrigo is met zeven prijzen de grote winnaar van de Billboard Music Awards. De prestigieuze muziekprijzen werden zondag vanuit Las Vegas uitgereikt, voor een groot deal via een livestream op TikTok.

Rodrigo ontving de awards voor onder meer beste nieuwe artiest, beste vrouwelijke artiest en beste radioartiest. Ook Drake en Ye vielen flink in de prijzen. Drake nam vijf awards in ontvangst, onder meer die voor beste artiest, beste mannelijke artiest, beste rapper en beste rapalbum. Ye, voorheen bekend als Kanye West, ontving vier prijzen, onder meer voor beste christelijke artiest en beste christelijke album.

De show werd geopend door rapper Daddy. Er waren optredens van onder anderen Silk Sonic, Machine Gun Kelly, Florence + The Machine en Ed Sheeran. Ook Travis Scott zong twee nummers. Het was zijn eerste grote publieke optreden sinds het drama tijdens het Astroworld Festival, waarvan hij medeorganisator was. Door gedrang in het publiek kwamen tijdens het festival in november tien mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Ook onder anderen Justin Bieber, Dua Lipa, BTS en Taylor Swift vielen zondag in de prijzen.