De Engelse rockzanger Billy Idol heeft zijn Europese en Britse tournee van deze zomer verplaatst naar komend najaar. De 66-jarige Idol kampt met een aandoening aan zijn luchtwegen en is niet voldoende hersteld om al op het podium te staan.

De tournee zou plaatsvinden in juni en juli van dit jaar. Dat wordt nu september en oktober.

"Hoewel de herstelperiode bijna voorbij is, heeft de dokter me aangeraden om tot augustus niet te toeren. Daarom moet ik met veel tegenzin de data van The Roadside Tour in het Verenigd Koninkrijk en Europa van juni en juli naar september en oktober verplaatsen", schrijft Idol op Facebook.

De zanger reist met zijn tournee langs steden als München, Boedapest, Londen en Leeds. Er staan geen concerten in Nederland op de planning.