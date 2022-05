De langverwachte memoires van Bono verschijnen komend najaar. Het boek heet Surrender en komt uit op 1 november, maakt uitgeverij Alfred A. Knopf dinsdag bekend.

De frontman van U2 heeft jaren geleden al een deal gesloten voor een boek over zijn carrière en leven, maar verdere informatie daarover bleef uit.

In Surrender schrijft de 62-jarige Bono over dingen die hij tot dusver alleen in songteksten beschreef, zegt hij in een verklaring.

Het boek bestaat uit veertig hoofdstukken die allemaal de titel hebben van een nummer van U2. De Nederlandse versie wordt uitgegeven door A.W. Bruna.