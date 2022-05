Kendrick Lamar heeft voor het eerst in bijna vier jaar weer een single uitgebracht. In de bijbehorende video van het nummer The Heart Part 5, die hij zondag via sociale media verspreidde, komen de gezichten van onder anderen Ye West, O.J. Simpson en Will Smith voorbij.

The Heart Part 5 is uitgebracht in de aanloop naar de release van Lamars langverwachte vijfde studioalbum Mr. Morale & The Big Steppers, dat op 13 mei verschijnt.

In de bijbehorende video begint Kendrick met een dankwoord om iedereen die hem heeft bijgestaan en zijn fans te bedanken. De rapper is te zien voor een rood scherm, waarop zijn gezicht meerdere keren verandert in dat van een andere persoon. Zo komen de gezichten van Ye West, O.J. Simpson, Will Smith, Nipsey Hussle en Jussie Smollett voorbij.

Het laatste project van Lamar dateert uit 2017, toen hij het album DAMN. uitbracht. Hiervoor won hij niet alleen een Grammy Award voor beste rapalbum, maar ook een Pulitzer Prize for Music. Het was de eerste keer dat die laatstgenoemde prijs naar een plaat zonder klassieke muziek of jazz ging.

In februari trad Lamar samen met Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem en 50 Cent op tijdens de pauzeshow van de Amerikaanse Super Bowl.