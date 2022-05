Lil Nas X heeft bij de jaarlijkse awarduitreiking van de Amerikaanse homorechtenbeweging GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) de prijs gewonnen voor 'uitmuntende artiest'. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat de 23-jarige rapper de prijs krijgt.

Ook in 2020 kreeg Lil Nas X een GLAAD Award voor 'uitmuntende artiest' in de muziekindustrie. Sam Smith had vorig jaar de eer om de prijs te ontvangen.

De rapper is de achtste artiest die meermaals een GLAAD Award heeft gewonnen. Onder anderen Lady Gaga, Indogo Girls en Scissor Sisters gingen hem voor.

De awards worden jaarlijks uitgereikt aan films, series, muzikanten en media die bijdragen aan een positief beeld van leden van de lhbtiq+-gemeenschap.