Arcade Fire geeft in het kader van de WE-wereldtournee op woensdag 28 september 2022 een concert in Ziggo Dome Amsterdam. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid zonder William Butler, die eerder meldde uit de band te zijn gestapt.

De Canadese band brengt vrijdag het zesde album WE uit en recent verschenen de twee singles The Lightning I, II en Unconditional I (Lookout Out) die beide op het album staan.



De release van WE valt samen met de aankondiging van de gelijknamige wereldtournee in de herfst van 2022. Arcade Fire deed als voorloper enkele verrassingsoptredens in onder meer Toulouse Theatre (New Orleans), Bowery Ballroom (New York), de Mojave Tent op Coachella en KOKO (Londen).



De officiële aftrap van de WE-tour is in Dublin op dinsdag 30 augustus. De laatste show is in Toronto op 1 december. In Europa is Feist de 'special guest' van de band.



Arcade Fire speelde voor het laatst in 2018 in Nederland. De band gaf toen een concert in Ahoy. De kaartverkoop voor het concert in Ziggo Dome begint op vrijdag 13 mei om 10.00 uur via Ticketmaster.



Het is nog niet helemaal duidelijk of bandlid William Butler mee op tournee gaat. Hij werkte nog mee aan het nieuwe album, maar zei in maart uit de band te zijn gestapt. Een woordvoerder van MOJO laat NU.nl weten "geen specifieke informatie" te hebben ontvangen over Butler. Maar in het artwork rond de tournee zijn nog maar vijf leden te zien.