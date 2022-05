De helikopter van Duncan Laurence is donderdagmiddag per ongeluk naar het verkeerde bevrijdingsfestival gevlogen. De zanger en Ambassadeur van de Vrijheid moest optreden in Rotterdam, maar werd naar Den Haag gebracht.

"Oeps, verkeerde stad. Ik hou van je, Den Haag", schrijft Laurence bij een filmpje in zijn Instagram Stories, waarin te zien is dat hij boven Den Haag vliegt. De zanger begon daardoor iets later aan zijn show in Rotterdam.

De zanger is nog niet klaar met zijn optredens. Hij treedt donderdagavond ook nog op bij de bevrijdingsfestivals in Zeeland en Limburg.



De artiesten vliegen donderdag mee met twee transporthelikopters en een maritieme gevechtshelikopter van Defensie.



Laurence gaf donderdagmiddag op het bevrijdingsfestival in Den Bosch het officiële startschot voor alle bevrijdingsfestivals in Nederland. Premier Mark Rutte ontstak daarbij het bevrijdingsvuur.

Laurence wil oorlogsverhaal van lhbtiq+-gemeenschap vertellen

Als Ambassadeur van de Vrijheid ziet Laurence een kans om het verhaal over zijn eigen lhbtiq+-gemeenschap in oorlogstijd met het grote publiek te delen.

"Ik denk dat het verhaal over mijn community op grotere schaal nog niet verteld is. Nog nooit via het ambassadeurschap op 5 mei in ieder geval", zei Laurence eerder.



Hij maakte als eerste ambassadeur een documentaire over dit thema. "Ik heb tot dusver weinig gehoord over helden die queer waren in die tijd, terwijl ze er wel waren. Ook mensen uit die groep trokken ten strijde tegen de bezetter en ik heb dat mogen laten zien in mijn documentaire."