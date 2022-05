De bluestournee van Johan Derksen is toch helemaal afgeblazen. Agentschap AT Next besloot vorige week de samenwerking met Derksen, die de 'spreekstalmeester' was van The Sound of The Blues & Americana, te beëindigen. De voorstellingen zouden wel zonder hem doorgaan, maar in "samenspraak met de band" is de tournee nu alsnog geannuleerd.

AT Next wil verder geen uitspraken doen over het besluit.

Het agentschap liet de toekomst van de samenwerking afhangen van de excuses die Derksen vorige week in Vandaag Inside zou aanbieden voor zijn 'kaarsenverhaal'. Toen die excuses afgelopen donderdag uitbleven, besloot AT Next niet met hem door te gaan.

Derksen kwam vorige week onder vuur te liggen nadat hij dinsdag in VI had verteld dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd. Later nuanceerde hij dat verhaal. Van Talpa moest hij naar eigen zeggen in het SBS6-programma zijn excuses aanbieden, maar in plaats daarvan kondigde hij aan te stoppen met de talkshow. Ook Wilfred Genee en René van der Gijp stapten op.