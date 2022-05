De organisatie van festival Lowlands heeft een overkapping met 90.000 zonnepanelen over een parkeerterrein gezet. De solar carport is gebouwd in Biddinghuizen, bij het festivalterrein waar Lowlands in augustus plaatsvindt. Het is een initiatief van festival- en concertorganisator MOJO en energieproducent Solarfields.

De parkeerplaats met zonnepanelen is ruim een kilometer bij een halve kilometer groot. De groene stroom die er opgewekt wordt, zou genoeg moeten zijn om zo'n 10.000 huishoudens te voorzien. De zonne-energie uit de parkeerplaats gaat direct naar het stroomnet.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg heeft als doel om zijn festival over twee jaar volledig op groene stroom te laten draaien. De zonnepanelen op de parkeerplaats moeten op termijn worden aangesloten op een batterij, zodat de energie direct gebruikt kan worden voor het festival en er geen aggregaten meer nodig zijn. Voor de stroomvoorziening van het festival zou maar 1 procent van de 90.000 zonnepanelen nodig zijn.