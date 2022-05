Ye wordt door pastoor David Paul Moten aangeklaagd voor plagiaat. De pastoor uit Texas meent dat een deel van zijn preek is gebruikt voor Ye's nummer Come to Life, meldt TMZ.

Zeventig seconden van zijn religieuze toespraak zouden volgens Moten zonder toestemming in Ye's lied zijn verwerkt. Het nummer duurt in totaal iets meer dan vijf minuten.

Come to Life staat op Wests album Donda, dat vorig jaar uitkwam. Moten is er niet over te spreken "dat de muziekindustrie willens en wetens samples gebruikt zonder de rechtmatige eigenaar in te lichten of om toestemming te vragen".

Naast Ye klaagt de pastoor ook Universal Music Group, Def Jam Recordings en GOOD Music aan. Hij wil van alle partijen een schadevergoeding. Woordvoerders van West wilden niet reageren.