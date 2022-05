God Save the Queen van de Britse punkgroep Sex Pistols krijgt een hernieuwde uitgave ter ere van het jubileum van de Britse koningin Elizabeth. Vanaf 27 mei is een nieuwe versie van het nummer op vinyl te koop. Dit jaar zit Elizabeth zeventig jaar op de troon.

Het nummer, met dezelfde titel als het Britse volkslied, kwam in 1977 uit toen Elizabeth 25 jaar op de troon zat. Het lied zorgde voor controverse, omdat het Britse koningshuis in het lied wordt vergeleken met een "fascistisch regime".



Volgens de band van frontman Johnny Rotten (echte naam John Lydon) zou de koningin "geen mens" zijn. Het lied werd op de Britse radio en televisie niet gedraaid of vertoond, om de koningin niet te beledigen.