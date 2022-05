Do vervangt later deze maand Glennis Grace tijdens Beste Zangers Live in Rotterdam. De organisatie maakte maandag via Facebook bekend Grace uit de line-up te schrappen.

"Beste Zangers staat voor verbinding door middel van muziek en interactie met elkaar (artiest en publiek). Op dit moment kunnen we dit niet waarborgen met Glennis Grace in de line-up", meldde de organisatie maandag.

De mededeling lijkt te slaan op het incident waarbij Grace half februari betrokken raakte. De zangeres werd toen aangehouden nadat ze verhaal was gaan halen in een supermarkt omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Ze zou verscheidene medewerkers hebben mishandeld.

Do zegt zelf dat ze al langer op de line-up stond en niet als vervanger van Grace dient; dat zou volgens haar ten onrechte zo gepresenteerd worden. Op de website staat de naam van Do echter niet vermeld.

De zangeres zegt verder dat ze de situatie voor Grace vooral "verdrietig" vindt. Grace heeft zelf laten weten dat ze de keuze van de organisatie betreurt.

Beste Zangers Live, een live-editie van het bekende muziekprogramma, wordt op 13 en 14 mei gehouden in Rotterdam Ahoy.