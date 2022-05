Het succes van jarentachtigklassieker Top Gun, met Tom Cruise in de hoofdrol als piloot, was niet in de laatste plaats te danken aan de soundtrack. Deze maand verschijnt de opvolger Top Gun: Maverick en dit keer verzorgt Lady Gaga de muziek. Kan zij met haar Hold My Hand net zo'n grote hit scoren als Berlin destijds deed met Take My Breath Away?

Top Gun: Maverick is de langverwachte opvolger van de film uit 1986, waarin Cruise wederom de rol van piloot Maverick op zich neemt. Vorig jaar gingen er al geruchten dat Lady Gaga betrokken is bij de film, die door de coronapandemie meermaals werd uitgesteld.

Vorige week bevestigde de Amerikaanse popster het nieuws zelf. Ze kondigde de single Hold My Hand aan, die dinsdag verscheen. Lady Gaga vertelde dat ze meerdere jaren aan het nummer heeft gewerkt om het te perfectioneren. Ze omschreef het als "een liefdesbrief aan de wereld tijdens en na een moeilijke tijd".

De zangeres werd door het team achter de film benaderd om er een nummer voor te schrijven. Ze bedankte onder anderen Cruise en componist Hans Zimmer voor de kans en de fijne samenwerking.

Hold My Hand, dat Lady Gaga samen met producers BloodPop en Ben Rice maakte, is een dramatische ballad waarin de zangeres flink wat vocale uithalen laat horen. De vergelijking met Berlins Take My Breath Away, het soundtracknummer van de film uit 1986 dat een grote hit werd, is snel gemaakt.

225 Lady Gaga - Hold My Hand

Soundtracklied zorgde voor extra romantische scènes in de film

Producer en artiest Giorgio Moroder, onder meer bekend van zijn werk met zangeres Donna Summer, werd in de jaren tachtig door producent Jerry Bruckheimer van Top Gun gevraagd om een nummer voor de film te schrijven.

Dat werd Danger Zone, uitgevoerd door Kenny Loggins. Bruckheimer was zo tevreden met het resultaat dat hij Moroder vroeg nog iets voor de film te schrijven, maar ditmaal een rustiger nummer voor een romantische scène in de film. Dit werd Take My Breath Away.

Moroder schreef de muziek en gaf de compositie aan Tom Whitlock, een liedjesschrijver die hij had leren kennen als autoreparateur toen Whitlock zijn Ferrari onder handen nam. Whitlock schreef de tekst van Take My Breath Away en een demo werd overhandigd aan de makers van de film.



Regisseur Tony Scott en de producenten waren zo enthousiast, dat ze zelfs besloten extra romantische beelden van Cruise en zijn tegenspeler Jennifer Connelly te schieten om de muziek onder te kunnen spelen. Moroder koos voor de uitvoering uiteindelijk voor de band Berlin met zangeres Terri Nunn, waar hij eerder mee had gewerkt, om het nummer op te nemen.

Take My Breath Away groeide uit tot klassieker

Het nummer werd na Danger Zone als tweede single van de soundtrack van Top Gun uitgebracht en bereikte in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de eerste plek van de hitlijsten. Take My Breath Away werd bekroond met zowel een Oscar als een Golden Globe voor beste soundtracklied.

Het nummer groeide uit tot een klassieker met 241 miljoen views op YouTube en meer dan 370 miljoen streams op Spotify met verschillende versies. Het soundtrackalbum, waarop naast de twee singles nog enkele composities van Moroder staan, werd een van de bestverkochte filmalbums aller tijden.

Als ze met Hold My Hand in de voetsporen van haar voorganger treedt, dan wordt het Lady Gaga's eerste hit sinds het in 2020 uitgebrachte Rain On Me met Ariana Grande. Mocht Lady Gaga ook weer in aanmerking komen voor een Oscar, dan zou het haar derde nominatie in de categorie soundtrack worden. De zangeres werd in 2016 genomineerd met het nummer Till It Happens To You uit de documentaire The Hunting Ground. In 2019 won ze de Oscar voor het nummer Shallow uit de film A Star Is Born.

