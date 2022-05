De zaak die zangeres FKA twigs heeft aangespannen tegen haar ex Shia LaBeouf wegens seksueel geweld komt in april volgend jaar voor de rechter. Het proces gaat op 17 april 2023 van start in Los Angeles, meldt Rolling Stone maandag.

FKA twigs beschuldigt de Tranformers-acteur van seksueel geweld, fysieke en mentale mishandeling en het bewust toebrengen van emotioneel leed. De advocaat van de Britse singer-songwriter, Bryan Freedman, spreekt van "meedogenloos misbruik. Het gaslighten (iemand on­ze­ker ma­ken door hem te la­ten twij­fe­len aan zijn ei­gen ver­stand, red.) heeft lang genoeg geduurd en het is tijd dat Shia LaBeouf verantwoordelijk wordt gehouden."

De zangeres, die eigenlijk Tahliah Barnett heet, zei vorig jaar in een interview met Elle dat het "een wonder" is dat ze "levend uit die relatie" is gekomen. De zangeres was van 2018 tot 2019 ongeveer een jaar samen met LaBeouf. Eerder zei ze al dat de acteur haar meerdere keren heeft geprobeerd te wurgen.

LaBeouf ontkent de beschuldigingen, zo liet hij vorig jaar via een advocaat weten. De 35-jarige acteur zou haar geen schade hebben toegebracht. De advocaat van LaBeouf wilde maandag niet bij Rolling Stone reageren.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.