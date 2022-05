Richard Collins, de stiefvader van Amy Winehouse, is op 71-jarige leeftijd overleden. Het is niet bekendgemaakt wat hem het leven heeft gekost. Een aantal dagen geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

"We zijn erg verdrietig om het nieuws te moeten brengen dat Richard Collins deze week is overleden", laat de Amy Winehouse Foundation, die Richard zelf oprichtte, weten. "Een toegewijde en zorgzame echtgenoot voor Janis, en vader voor Michael en Jess. We zullen altijd zijn geweldige humor en plezier in het leven herinneren."

Richard was getrouwd met Janis, de moeder van Amy, en stond erom bekend dat hij de zangeres tot aan haar dood in juli 2011 altijd heeft gesteund.

Toen Amy op 27-jarige leeftijd overleed aan een alcoholvergiftiging, richtte haar stiefvader de Amy Winehouse Foundation op. De organisatie helpt kinderen en jongeren bij het maken van belangrijke keuzes op een verstandige manier.