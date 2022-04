Zangeres S10 kijkt zaterdag terug op een geslaagde eerste repetitie voor het Eurovisie Songfestival in Turijn. De zangeres stond zaterdag voor het eerst op het podium in het Pala Alpitour in Turijn.

S10, die in het echt Stien den Hollander heet, kreeg een half uur de tijd om haar liedje De Diepte te oefenen. "Het ging heel erg goed", aldus een uitgelaten S10. "Het ging zoals ik gehoopt had dat het zou gaan."

Aan het begin van de avond werden ook de eerste beelden gedeeld van de eerste repetitie, die traditiegetrouw achter gesloten deuren wordt gehouden. Het publiek kon voor het eerst een glimp opvangen van de act.

In de korte video is te zien dat S10 het optreden ingetogen hield, met weinig gekleurde lichten en zonder speciale effecten. S10 stond in haar eentje op een verhoogd podium en om haar heen was het relatief donker. "Ze brengen drama, stijl en rook het podium op... het is Nederland", schrijft de organisatie van het evenement bij de beelden.

Woensdag staat voor S10 een tweede repetitie op het programma en kan ze haar act perfectioneren. De zangeres komt uit in de eerste halve finale, op 10 mei. Een dag eerder treedt ze al op voor de jury.

Of S10 de finale op 14 mei haalt moet nog blijken, maar volgens de bookmakers maakt ze een goede kans.