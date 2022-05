Mahmood, die zich drie jaar geleden al eens naar de tweede plaats op het Eurovisie Songfestival zong, keert dit jaar terug met het liefdesduet Brividi met zanger Blanco. De Italiaanse zangers schuwen op het nummer de minder mooie kanten van relaties niet. Het bracht ze zelfs naar Amsterdam voor de videoclip.

Mahmood, die op zijn eerste Songfestival-inzending Soldi zong over zijn vader die het gezin verliet toen de zanger nog een kind was, staat bekend om zijn rauwe en eerlijke teksten over zijn eigen leven. Hij brengt deze doorgaans ten gehore over stevige hiphop-beats en moderne ballads.

Songfestival-lied Brividi (dat 'rillingen' betekent) is er eentje in de tweede categorie. Voor het nummer, dat met ruim 77 miljoen streams op Spotify al een grote hit is, putte Mahmood uit zijn eigen dromen en ervaringen in eerdere relaties.

Vliegen op een diamanten fiets

"Ik schreef het eerste couplet in Sardinië", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Mijn moeders huis is dichtbij de zee en daar fiets ik dan elke dag naartoe. Luisterend naar muziek voelt het alsof ik vlieg. Daar kwam het idee achter de eerste zin "ho sognato di volare con te, su una bici di diamanti ("Ik heb ervan gedroomd om met jou op een diamanten fiets te vliegen", red.) vandaan."

Mahmood en Blanco schreven het refrein samen en gingen de niet altijd mooie waarheid daarbij niet uit de weg. De zanger licht de zin E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre ("En ik zou van je houden, maar ik verpest het altijd", red.) uit. "Je probeert alles voor een ander te doen, maar doet het alsnog fout. Het is een heel simpel, maar oprecht concept. We hebben het niet mooier gemaakt dan het is en ik denk dat deze eerlijkheid mensen aanspreekt."

De 29-jarige Mahmood en de negentienjarige Blanco benadrukken dat ze uit een andere generatie komen en daarom op een andere manier naar de liefde kijken. Aan de ene kant is er Mahmoods meer gedesillusioneerde kijk erop, die met bezinning wordt gezongen. Blanco benadert het juist uit een meer onbevangen en impulsief perspectief, wat gepaard gaat met passievolle vocalen.

De 'grijze kant' van Amsterdam

De diamanten fiets uit het eerste couplet bracht Mahmood en Blanco naar Nederland om de videoclip op te nemen. "Ik wilde die zin graag tot leven wekken, dus we lieten echt diamanten fietsen maken en namen ze mee naar Nederland", legt Mahmood uit.

In de videoclip fietsen de zangers langs vlakke landschappen en windmolens, maar bezoeken ze ook Amsterdam. "Het was de perfecte plek ervoor, omdat het een inspirerende en magische stad is. Maar de stad heeft ook een andere kant. Ik wil het geen duistere kant noemen, maar een grijze kant, die perfect is voor het nummer."

Mahmood en Blanco treden op zaterdag 14 mei op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Omdat Italië vorig jaar won, is het evenement in Turijn.