De drie shows die Céline Dion in september in de Amsterdamse Ziggo Dome zou geven, worden verplaatst naar eind augustus 2023. Reden voor het uitstel zijn de gezondheidsproblemen waar de 54-jarige Canadese mee kampt.

De shows werden wegens de pandemie al eerder verplaatst. "Nu is het mijn gezondheid die dit veroorzaakt", laat de zangeres in een reactie weten.

Dion herstelt momenteel van spierspasmen. "Het gaat wat beter, maar ik heb er nog steeds last van. Ik moet in topconditie zijn wanneer ik op het podium sta. Ik kan niet wachten, maar ik ben er nog niet. Ik doe mijn uiterste best om op het niveau te komen dat nodig is zodat ik straks 100 procent kan geven. Dat is wat mijn fans verdienen."

Haar shows in de Ziggo Dome op 9, 10 en 12 september worden nu verplaatst naar respectievelijk 26, 27 en 29 augustus 2023.

Ook voor haar drie concerten in het Sportpaleis Antwerpen, die eigenlijk zouden plaatsvinden in september, is een nieuwe datum gevonden. De My Heart Will Go On-artieste staat nu op 17, 18 en 20 september in de Belgische concertzaal.