S10 is vrijdagochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Turijn. De zangeres staat op 10 mei namens Nederland in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.

De zangeres zegt tegen NU.nl vooral heel veel zin te hebben in de komende twee weken. S10 gaat proberen met haar nummer De Diepte de finale op 14 mei te bereiken.



De eerste keer dat we het optreden volledig te zien krijgen is op 10 mei, maar voor die tijd heeft S10 al diverse repetities. De eerste is zaterdag al.



Op 9 mei vindt de gehele repetitie van de eerste halve finale plaats. Dat is een belangrijk moment voor S10, omdat dan de jury’s van ieder land hun punten uitdelen. Die punten bepalen voor de helft welke landen doorgaan naar de finale op 14 mei. De andere helft van de punten komt van het publiek in heel Europa, dat tijdens de halve finale mag gaan stemmen.