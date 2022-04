FLEMMING, die in de afgelopen maanden grote hits scoorde met Amsterdam en Zij Wil Mij, hoopt met zijn nieuwe single Automatisch een zomerhit te pakken te hebben. De zanger vertelt aan NU.nl dat hij iets wilde schrijven dat positiviteit ademt.

"Automatisch gaat simpelweg over dansen. Het is een en al vrolijkheid en positiviteit", vertelt FLEMMING. De zanger benadrukt dat het nummer geen "coronading" is, maar dat het wel is geïnspireerd op de terugkeer van de festivals en het gevoel dat we weer mogen.

"Ik wilde graag een zomersong hebben. Nu het zonnetje terug is, we festivals voor de boeg hebben, hoop ik dat het daar de themasong van kan worden." FLEMMING wilde bereiken dat het bijna onmogelijk is om stil te blijven zitten bij het beluisteren van Automatisch.

Hij noemt Can't Stop The Feeling van Justin Timberlake en 24K Magic van Bruno Mars als inspiratiebronnen. "Het is een nummer waarbij je spontaan uit je plaat gaat in je woonkamer. Je lichaam gaat gewoon vanzelf."

'Was bang dat ik een eendagsvlieg kon worden'

FLEMMING, die met Amsterdam (ruim 32 miljoen streams op Spotify) en Zij Wil Mij (ruim 14 miljoen streams) twee grote hits op zijn naam heeft staan, zegt met elke release weer iets minder gespannen te zijn over hoe zijn volgende nummer aanslaat.

"Toen Zij Wil Mij uitkwam was ik nog bang dat ik een eendagsvlieg kon worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik wil gewoon graag dat mijn nummers goed blijven scoren, omdat het mijn droom is om eens met mijn eigen show in Ahoy of AFAS Live te kunnen staan."

Toch is het voor de artiest een geruststellende gedachte dat hij zelf "erg lekker gaat" op Automatisch. "Uiteindelijk is dat het belangrijkst. Als het dan niet zoveel doet, is het niet verloren. Ik kan het dan nog steeds lekker live spelen."

'Ik kwam in een warm bad terecht'

Live spelen doet hij de komende weken ook als onderdeel van De Vrienden van Amstel LIVE!. Hoewel hij een van de nieuwkomers is, voelt FLEMMING zich er gelijk thuis. "Net als onlangs bij The Streamers kwam ik ook nu in een warm bad terecht."

Hij legt uit dat de ervarenere artiesten hem niet aan zijn lot overlaten, maar hem juist op sleeptouw nemen. "Het is alsof je als jong jochie van school moet wisselen en je nieuwe klasgenoten je met open armen verwelkomen."