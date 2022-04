Lady Gaga heeft de soundtrack van de film Top Gun: Maverick opgenomen. Het nummer, dat Hold My Hand heet, verschijnt op 3 mei, kondigt de zangeres via Instagram aan.

Lady Gaga vertelt dat ze jaren aan het nummer heeft gewerkt om het te perfectioneren. Ze bedankt onder anderen acteur Tom Cruise en componist Hans Zimmer voor de kans om het nummer voor de film te schrijven en op te nemen. "Het was een mooie ervaring om met hen te werken."

De zangeres, die het nummer maakte met producers Bloodpop en Ben Rice, schrijft aan haar fans dat ze lang heeft moeten wachten totdat ze het lied kan delen. "Het is een liefdesbrief aan de wereld tijdens en na een moeilijke tijd", schrijft ze.

Hold My Hand is Lady Gaga's eerste solomateriaal sinds haar album Chromatica, dat in 2020 verscheen en waarop de hit Rain On Me met Ariana Grande staat.

Top Gun: Maverick is een film van regisseur Joseph Kosinski en is het vervolg op de klassieker uit 1986. Cruise kruipt wederom in de huid van piloot Maverick. De film is vanaf 26 mei in de bioscoop te zien.