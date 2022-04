Waylon gaat vanaf 15 september met een geheel Nederlandstalige show een tour maken langs 57 theaters. De titel van de show is Gewoon Willem.

De aftrap vindt plaats in Theater De Lievekamp in Oss en leidt de zanger vervolgens langs onder meer Groningen, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. De tour wordt op 22 april afgesloten met een voorstelling in Het Nationale Theater in Den Haag.

De tour gaat gepaard met de lancering van een nieuwe plaat, die net als de theatershow Nederlandstalig is.

Waylon vertelt in de theatershow over zijn leven en deelt anekdotes met het publiek. Hij zingt in een negentig minuten durend programma eigen liedjes, maar duikt ook in de Nederlandstalige popgeschiedenis. Zodoende zijn ook nummers van onder anderen Robert Long en André Hazes te horen.