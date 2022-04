Lil Nas X gaat in het najaar voor het eerst op wereldtournee en doet daarbij ook Nederland aan. De Amerikaanse rapper staat op 8 november in AFAS Live in Amsterdam, meldt concertorganisator MOJO.

De rapper begint zijn Long Live Montero-tour in september in de Verenigde Staten. Het Europese deel van zijn tour begint in Amsterdam. Hij doet verder onder meer Parijs, Berlijn en Brussel aan.

Lil Nas X, die eigenlijk Montero Hill heet, brak in 2019 door met zijn hit Old Town Road. Vorig jaar bracht hij zijn debuutalbum MONTERO uit, waar de hits MONTERO (Call Me By Your Name), Industry Baby en That's What I Want op staan.

De kaartverkoop voor het concert van Lil Nas X start op vrijdag 6 mei om 10.00 uur.