De NPO heeft de programmering van maandagavond aangepast om stil te staan bij het overlijden van Henny Vrienten. Op televisie en radio wordt aandacht besteed aan de zanger en componist, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Op NPO3 is om 22.20 uur het VPRO-programma On Stage te zien, waarin Vrienten vorig jaar te gast was. Op NPO1 wordt om 00.05 Het Uur van de Wolf, Basmannen (NTR) uitgezonden, waarin de zanger in 2019 met zijn zoon figureerde.

Maandag werd bekendgemaakt dat Vrienten op 73-jarige leeftijd is overleden.

Ook radiostations passen hun programmering aan. Zo wordt op Radio 10 ieder uur een nummer van de band gedraaid, meldt een woordvoerder van Talpa.

Ook wordt maandagavond om 20.00 uur in het programma van Radio 10-dj Edwin Ouwehand een Doe Maar Top 5 gedraaid. Die is samengesteld met de nummers van Doe Maar waar in de Top 4000 het meest op is gestemd.