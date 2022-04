De maandag op 73-jarige leeftijd overleden Henny Vrienten wordt in een adem genoemd met Doe Maar, de in de jaren tachtig populaire band waar hij frontman van was. Maar hij was veel meer dan dat. Als componist, gitarist en pianist had hij een lange muzikale carrière.

Vrienten speelde al sinds de jaren zestig in verschillende bandjes, maar zijn muzikale carrière kwam in de jaren zeventig langzaam maar zeker van de grond. Hij schrijft dan vooral voor andere artiesten, waaronder The Cats. Onder verschillende artiestennamen brengt hij ook wat eigen werk uit.

De band Doe Maar werd in 1978 opgericht, maar Vrienten was daar niet meteen bij. De muzikant sloot pas twee jaar later aan, als opvolger van Piet Dekker. Vrienten vormde daarna lange tijd met Ernst Jansz, Jan Hendriks en Jan Pijnenburg de band die met een mix van onder andere ska, punk en reggae zorgde voor een ware rage in Nederland.

In 1981 brak de band door met Smoorverliefd en Sinds 1 Dag Of 2 (32 jaar). Daarna scoorden ze achter elkaar toptienhits met nummers als Doris Day, Is dit alles, De bom, Pa en 1 Nacht alleen. De Bom en Pa stonden zelfs meerdere weken op de eerste plek. Gillende (vrouwelijke) fans waren heel normaal bij concerten van de band. Juist de overmatige populariteit deed de groep uiteindelijk besluiten in 1984 te stoppen. De verslagenheid onder fans was groot.



In 2000 kwam de band in dezelfde succesvolle samenstelling weer bij elkaar en maakte een comeback met zestien concerten in Ahoy. Doe Maar scoorde opnieuw een hit in de hitparades met Watje. Sindsdien kwamen ze elke paar jaar weer bij elkaar voor een reeks optredens.

Solocarrière

Solo bracht Vrienten ook verschillende platen uit. In 1977, nog voor zijn tijd bij Doe Maar, verscheen de eerste, onder het pseudoniem Paul Santos. Samen met Herman Brood had hij in 1984 een hit met Als je wint. Datzelfde jaar verscheen de soloplaat Geen Ballade waarop hij nog wel samenwerkte met zijn Doe Maar-collega's.

Daarna volgden nog enkele soloalbums, maar Vrienten ging ook vooral samenwerken met andere artiesten. In 2008 bracht hij het album Aardige Jongens met Frank Boeijen en Henk Hofstede uit. Met George Kooymans en Boudewijn de Groot vormde hij de band Vreemde Kostgangers waarmee hij twee platen opnam.

Film en tv

De muzikant schreef ook muziek voor diverse films en televisieprogramma's, waaronder Left Luggage, Abeltje, De ontdekking van de hemel, Het Klokhuis en Sesamstraat. Ook werkte hij mee aan de musical Petticoat, waarvoor hij maar liefst 24 nummers schreef. Voor de musicalversie van Ciske de Rat maakte hij de muziek van alle nummers, op één na: het bekendste lied Ik voel me zo verdomd alleen.

Eind september maakte Doe Maar bekend de afscheidstournee af te lasten vanwege de ziekte van Vrienten. De toer was eerder een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown. De laatste keer dat de band in het land optrad, was in 2018. Hun veertigjarig jubileum vierden ze met de clubtournee Er verandert NIX.

Geen angst voor de dood

Met zijn muzikale zoon Xander vormde Vrienten ook een seizoen de huisband bij tv-programma De Wereld Draait Door. Vrientens laatste album Tussen de regels verscheen in 2019. Het was het derde en laatste deel van zijn muzikale autobiografie.



In het nummer Carnaval blikt Vrienten vooruit naar een onvermijdelijk einde. In een interview met Trouw zei Vrienten daarover: "Nee, ik hou mezelf niet voor de gek. Voor de dood heb ik geen angst. Ik zie het als iets vermakelijks dat je langzaam het gevecht met de zwaartekracht verliest."