Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie maandag via concertorganisator MOJO laten weten aan het ANP.

Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Vorig jaar blies Doe Maar de afscheidstournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was.

"Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot; een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal", laat zijn familie weten. De uitvaart is in besloten kring. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen.

Doe Maar

Vrienten was sinds 1980 de frontman van Doe Maar. De band had hits met nummers als Sinds 1 Dag Of 2 (32 jaar), Is Dit Alles en Smoorverliefd. De groep ging oorspronkelijk in 1984 uit elkaar, maar kwam sinds een reünie in 2000 toch weer geregeld bij elkaar.



Doe Maar zou afgelopen najaar beginnen aan een afscheidstournee, maar die werd afgezegd vanwege de ziekte van Vrienten. Ook maakte hij samen met George Kooijmans en Boudewijn de Groot deel uit van het trio Vreemde Kostgangers.

Componist

De zanger werkte daarnaast als componist en maakte soundtracks voor tientallen films en documentaires. Recent werkte hij aan de musical De Koning van Amsterdam, die later dit jaar in première zal gaan.

Vrienten laat zijn vrouw Gala Veldhoen en hun twee zoons achter plus twee zoons en een dochter uit een eerdere relatie.