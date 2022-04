De Vrienden van Amstel LIVE bestaat volgend jaar 25 jaar en viert die mijlpaal met twintig shows. Het is daarmee de grootste editie ooit.

De concerten zijn van 5 tot en met 9, van 11 tot en met 16, van 18 tot en met 23 en van 25 tot en met 27 januari 2023. "Elke editie blijkt de vraag naar kaarten groter dan het aantal shows dat we kunnen aanbieden. Daarom zijn we lang geleden met Rotterdam Ahoy in gesprek gegaan om eenmalig echt de hele maand januari vrij te maken voor deze editie", zegt organisator Thom Ligthart.



Volgens Ligthart kunnen opgeteld in totaal zo'n 300.000 mensen de concerten bijwonen.

Dinsdag begint de Vrienden van Amstel van dit jaar. Deze editie bestaat uit twaalf concerten. Onder anderen Guus Meeuwis, DI-RECT, Nick & Simon, Chef'Special, Typhoon, Willeke Alberti, Miss Montreal en Suzan & Freek treden op.



Kaarten voor de jubileumeditie van volgend jaar zijn vanaf dinsdag te koop.