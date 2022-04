De Belgische rockzanger Arno is zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden, meldt zijn management. Arno Hintjens, zoals de zanger voluit heette, overleed aan de gevolgen van pancreaskanker, de ziekte die in 2019 bij hem werd vastgesteld.

"Arno heeft ons op 23 april verlaten", schrijft zijn management in een persbericht. "We zullen hem allemaal missen, zijn familie, zijn vrienden en muzikanten. Hij zal altijd bij ons blijven dankzij de muziek die hem tot het einde in leven hield."

Arno werd gezien als een icoon van de Belgische rockmuziek. In de jaren tachtig gold hij als het boegbeeld van de formatie T.C. Matic. Hij kreeg diverse prijzen en onderscheidingen, waaronder de Franse onderscheiding van Ridder in de Orde van Kunst en Letteren.

Ondanks zijn ziekte stond de zanger in de laatste maanden van zijn leven nog op het podium. Zo gaf hij een aantal optredens in Brussel en in zijn geboorteplaats Oostende. Ook werkte hij nog aan een nieuw album.