Justin Bieber en countryduo Dan + Shay worden beschuldigd van plagiaat. Het drietal zou voor het nummer 10.000 Hours een deel van de muziek van The First Time Baby Is a Holiday uit 1980 hebben gebruikt, schrijft The Wrap vrijdag op basis van rechtbankdocumenten.

International Manufacturing Concepts, Melomega Music en Sound Gems zijn de rechthebbenden van het geplagieerde nummer. Zij stellen dat Bieber en Dan + Shay "onbeschaamd" hebben gestolen. Volgens hen zijn de gelijkenissen tussen de twee nummers "onmiskenbaar" te horen.

De aanklagers hopen via de rechter een schadevergoeding te kunnen afdwingen. Ook willen ze dat het lied van Bieber en Dan + Shay niet verder verspreid wordt.

10,000 Hours werd eind 2019 een bescheiden hit in Nederland. Het nummer bereikte in de Single Top 100 de 21e plaats. Bieber en Dan + Shay hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd.