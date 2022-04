Met de dood van Jan Rot verliest Nederland een van de veelzijdigste artiesten van het land. Rot was succesvol als zanger, componist en schrijver.

Jan Rot overleed vrijdag op 64-jarige leeftijd, zo werd bekendgemaakt in een bericht op zijn Facebook-pagina. De muzikant leed aan darmkanker.



Een fraaie zwanenzang kwam er eigenlijk al in 2014, toen hij de klassieker My Way vertaalde naar Ik was. Maar Rot was toen nog lang niet klaar met zingen en schrijven. Hij bleef steeds nieuwe platen uitbrengen en optredens geven. Ook nadat hij ongeneeslijk ziek werd verklaard, hield hij dezelfde energie nog zo lang mogelijk vast.

Sinds die diagnose uitgezaaide darmkanker in augustus 2021 kreeg Rot weleens de vraag hoe hij zo positief kon blijven. "Het voelt een beetje alsof je op een tof feest bent", vertelde de zanger tegen zijn publiek, in de recente documentaire Tot de laatste snik?!

"Opeens krijg je een telefoontje van je vader: je moet nú naar huis komen. Je vraagt of je misschien nog een half uurtje mag blijven. Dat vindt je vader goed. Ga je dat half uurtje dan zitten kniezen dat je naar huis moet of maak je er een feest van?"

In dezelfde documentaire verduidelijkte Rot hoeveel waarde hij aan optreden hechtte. "Ik vind dat het leukste wat er is, dus waarom zou ik het opgeven als het nog niet hoeft? Als ik niet meer kan lopen, kun je me nog in een rolstoel zetten. Als ik m'n armen niet meer kan bewegen, kan iemand anders gitaar spelen."

Overstap naar Nederlandstalige muziek

Rot begon zijn carrière in 1978 bij verschillende bands en maakte naam voor zichzelf toen hij vanaf 1982 verder ging als soloartiest. Eerst kwamen er Engelstalige platen, zoals Counting Sheep en Bobby, Roger & Eileen. In totaal had hij bijna veertig albums op zijn naam staan.

In de jaren negentig maakte hij de overstap naar Nederlandstalige muziek. Hij begon toen ook wereldhits te vertalen, zoals de evergreen All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey en een aantal Franse klassiekers voor het Rob de Nijs-album Chansons. Ook vertaalde hij de musical Hello, Dolly! naar het Nederlands, maar de voorstelling werd drie dagen na de première in 2020 geannuleerd omdat alle theaters de deuren moesten sluiten vanwege de coronacrisis.

Rot schreef niet alleen liedjes, maar ook verschillende boeken, columns en artikelen. In 2020 kwam zijn dertiende boek uit, 121 van de beste liedjes. Hierin beschreef hij de verhalen achter muziekklassiekers als Summertime, White Christmas en We'll Meet Again.

Voor zijn werk kreeg Rot diverse prijzen en onderscheidingen. Zo ontving hij in 2007 een koninklijke onderscheiding tijdens een concert in Carré ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. In 2016 won hij de Annie M.G. Schmidt-prijs voor beste theaterlied met zijn nummer Stel dat het zou kunnen. Daardoor was hij enkele maanden later te gast bij de 'uitblinkerslunch' op Paleis Noordeinde.

De slimste mens

Toen het eind van zijn leven in zicht kwam, speelde Rot met het idee om nog eens mee te doen aan het tv-programma De slimste mens. De zanger schopte het in 2012 al eens tot de finale. Normaliter worden kandidaten niet twee keer uitgenodigd, maar omroep KRO-NCRV maakte een uitzondering voor de zanger. Rot kwam eind januari opnieuw ver in het spelprogramma, maar viel in de finaleweek af.

In zijn wekelijke AD-column blikte Rot onlangs nog terug op zijn optreden bij Matthijs Gaat Door in Concert op 17 maart dit jaar in de Ziggo Dome. De zanger nam een luchtbed met warmtedeken mee om van tevoren energie te kunnen sparen en slikte extra pillen tegen de pijn, maar genoot vervolgens met volle teugen. Hij zong zijn Nederlandse bewerking van het lied Hallelujah van Leonard Cohen.

"Ik heb geen last van zenuwen, maar word overstelpt door de golf van warmte als ik met Matthijs (presentator Matthijs van Nieuwkerk, red.) de catwalk oploop", schreef de zanger. "Het lied leidt ons vanzelf, spontaan springen overal lichtjes aan, de zaklamp op zwaaiende mobieltjes. Genieten."

"Als ik naar de tribunes zwaai, zwiepen alle zitvakken overeind", vervolgde Rot. "Staand applaus van vijftienduizend man. Ik voel me even de Zangeres Zonder Naam bij haar afscheid. 'Vaarwel lieve Jan Rot, dank voor alles!' Backstage lopen tranen over de wangen. Ja, je gaat dood, maar dit moment nemen ze ons allen niet meer af."

'Het was een prachtig leven'

Begin april moest Rot zijn tour voortijdig afblazen, omdat zijn conditie sterker verslechterde dan hij had gehoopt. "Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb", liet Rot via Facebook weten. "Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan."

Het muzikale verjaardagsfeest, waarop onder meer Herman Finkers en Trijntje Oosterhuis zouden optreden, werd daarmee ook geannuleerd. Wel deelde Rot nog de setlist van dat afscheid in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Het plan was om te openen met Achtbaan, zijn vertaling van Danny Vera's Rollercoaster. Als toegift zou zijn energieke doorbraakplaat Counting Sheep hebben geklonken.

"Ik wens jullie alle liefs en ook sterkte met dit verdrietige nieuws", schreef Rot aan zijn Facebook-volgers. "Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: het was een prachtig leven."