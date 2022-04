S10 heeft griep en moet haar optredens van vrijdag en zaterdag annuleren, zo laat de zangeres vrijdag via sociale media weten.

"Helaas heb ik (net als de rest van Nederland, lijkt het) de griep te pakken. Hierdoor moet ik met veel pijn in mijn hart mijn show van vanavond bij MOMO en het optreden van zaterdag bij het AVROTROS-programma Muziekcafé afzeggen", schrijft S10.

"Ik had me er heel erg op verheugd, maar ik heb koorts, dus het gaat echt niet." Ze zegt te hopen dat ze haar fans snel weer zal zien.

S10, die voluit Stien den Hollander heet, vertegenwoordigt Nederland bij het Eurovisie Songfestival in Turijn in mei. Ze treedt als achtste aan tijdens de eerste halve finale. De zangeres zal haar nummer De Diepte op dinsdag 10 mei ten gehore brengen in de hoop een plek in de finale op zaterdag 14 mei te bemachtigen.

Begin mei heeft S10 haar eerste repetities in Turijn.