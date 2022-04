Murda werd eerder deze week in Turkije veroordeeld tot een celstraf van ruim vier jaar waar hij tegen in beroep gaat. Voorlopig zal de rapper het land mijden, laat zijn manager aan NU.nl weten.

Murda werd veroordeeld voor rappen over het gebruik van cannabis. Volgens de manager van de artiest is er voor dit soort zaken geen uitleveringsverdrag tussen Turkije en Nederland, wat betekent dat de artiest niet naar Turkije gestuurd zal worden om zijn straf uit te zitten.

"Wij zijn nu in Nederland en blijven voorlopig buiten de Turkse grenzen. We zijn al in hoger beroep gegaan", laat de manager weten. Ze zijn nog aan het uitzoeken hoe de situatie precies in elkaar steekt. Het is nog niet duidelijk of de rapper in afwachting van het hoger beroep wel naar Turkije kan reizen zonder direct opgepakt te worden.

Murda werd vorig jaar aangehouden op de luchthaven van Istanboel. De rapper zat korte tijd vast, omdat er een onderzoek naar zijn songteksten was geopend. Daarin zou het gebruik van cannabis worden aangespoord. Het Turkse openbaar ministerie had vijf tot tien jaar cel tegen hem geëist.

"De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig", zei Murda eerder over het vonnis van de rechter.