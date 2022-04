De Nederlands-Turkse rapper Murda is dinsdag in Turkije veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden voor songteksten waarin hij het gebruik van cannabis zou aansporen. De rapper gaat in hoger beroep tegen de straf.

"Ik heb helaas slecht nieuws gekregen", reageert Murda, oftewel Önder Dogan, in een verklaring. De rapper was niet in Turkije voor de zaak, omdat hij in Nederland druk is met opnames voor een album.

Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Turkije, maar onduidelijk is of verzocht zal worden de rapper naar Turkije te halen. Murda heeft regelmatig optredens gedaan in het land, maar sinds november 2021 liggen die optredens stil. Zijn manager liet destijds aan NU.nl weten dat dat al eerder zo gepland was.

Murda werd vorig jaar aangehouden op de luchthaven van Istanboel. De rapper zat korte tijd vast omdat er een onderzoek was gestart naar zijn songteksten, waarin het gebruik van cannabis zou worden aangespoord. Het Turkse Openbaar Ministerie had vijf tot tien jaar cel tegen hem geëist.

Volgens de rapper gaat het om liedjes die hij lang geleden heeft gemaakt, zoals Duman, Pahali en Eh Baba. "Nummers die zijn uitgebracht en miljoenen mensen hebben bereikt", aldus de rapper.

"Ik heb deze nummers voor mijn publiek gespeeld tijdens concerten en mijn fans zongen alle woorden mee. We lachten en dansten samen op al deze nummers. Het zijn nummers die ook geliefd zijn bij mensen die geen Turks spreken. Deze mensen zijn na het luisteren van mijn muziek Turkse woorden gaan zingen en rappen."

De zaak heeft de muziek een negatieve lading gegeven en de rapper snapt niet dat hij is gestraft. "De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig."