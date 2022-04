Kendrick Lamar brengt op 13 mei een nieuw album uit. De plaat heet Mr. Morale & The Big Steppers en is zijn eerste nieuwe album in vijf jaar.

Het is de vijfde plaat van de Amerikaanse rapper en de opvolger van DAMN., dat in 2017 verscheen. Op dat album stond onder meer de grote hit HUMBLE.

In 2018 leverde hij nog meerdere nummers aan voor de soundtrack van de film Black Panther. Daar zat ook de hit All The Stars met zangeres SZA tussen.

Over de nieuwe plaat van de rapper is nog weinig bekend. Er is ook nog geen single verschenen of aangekondigd.

Lamar bracht in 2011 zijn eerste album Section.80 uit. Zijn grote doorbraak volgde met zijn tweede plaat Good Kid, M.A.A.D City, die een jaar later verscheen.