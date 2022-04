De man die de drugsdealer van rapper Mac Miller pillen aanleverde waar het gevaarlijke middel fentanyl in zat, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna elf jaar. Miller overleed in september 2018 aan een overdosis.

De man bekende in het afgelopen najaar schuldig te zijn geweest aan het verstrekken van de pillen, die verkocht werden als de pijnstiller oxycodon.

Fentanyl is vele malen sterker, waardoor de pillen - in combinatie met cocaïne en alcohol - Miller fataal werden. Tegen de dealer en een andere tussenpersoon loopt nog een rechtszaak.

Miller, die eigenlijk Malcolm McCormick heette, kampte al jaren met verslavingen. Hij was 26 jaar oud toen de verdovende middelen hem fataal werden.

Fentanyl is volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC de grootste veroorzaker van fatale overdoses in de VS.