Antoon heeft zondagavond twee gouden platen gekregen voor de singles Hotelschool en Hallo. Hij kreeg de prijzen uitgereikt in het programma Humberto. Ook kondigde de zanger aan op 17 december te zullen optreden in de Ziggo Dome.

Het zijn niet de eerste gouden platen die Valentijn Verkerk, zoals Antoon heet, in de wacht sleepte. Voor zijn grote hit Hyperventilatie kreeg hij niet alleen een gouden, maar ook een platina plaat. Verder kreeg hij samen met Big2 goud en platina voor de single Leuk. En met Paul Sinha kreeg Antoon goud voor hun track Bootje.

Artiesten krijgen in Nederland een platina plaat als ze 80.000 singles hebben verkocht. Dat kunnen zowel fysieke aankopen als downloads zijn.

Hard werken

Bij Humberto keek Antoon terug op de afgelopen twee jaar waarin hij de meeste gestreamde Nederlandse artiest werd. "Het moet een beetje geluk zijn", antwoordde hij op de vraag waar zijn succes vandaan komt. "En mensen moeten het je gunnen, en je moet een goede timing hebben. Maar het is ook hard werken."

Dat harde werken is hem met de paplepel ingegoten, vertelde Antoon. Zijn vader zei dat hij hard moest werken als hij artiest wilde worden. "Mijn tijd moest ik altijd stoppen in muziek en dat heeft uiteindelijk geholpen."

Zondagavond maakte Antoon ook bekend op 17 december te zullen optreden in de Ziggo Dome omdat zijn clubtour al vrij snel uitverkocht was. De zanger sprak van "een droom die werkelijkheid wordt". De reguliere kaartverkoop voor het optreden in de Ziggo Dome start op 3 mei. Fans kunnen zich nu al registeren en krijgen zo voorrang.