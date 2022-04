Jan Rot heeft zondag online zijn afscheidsalbum I.P.V. Kaarten gepresenteerd. Het album is beschikbaar op online kanalen als Apple Music en Spotify.

Het album bevat 21 nummers. Het zijn deels oude opnames waar Rot met warme gevoelens aan terugdenkt en deels liedjes die hij de afgelopen maanden heeft opgenomen.

De zanger en tekstdichter heeft op zijn website een uitgebreid bestand gezet waarin hij tekst en uitleg geeft over de keuzes en de herinneringen die hij heeft aan de nummers. "Omdat je met digitale albums geen info kwijt kunt, heb ik een pdf gemaakt met over elk lied een verhaaltje", schrijft hij op zijn Twitter-account. "Veel luisterplezier, met lach en traan!"

Rot vindt het heel jammer dat hij, nu hij weet dat hij binnenkort zal overlijden aan de gevolgen van darmkanker, niet nog jaren door mag schrijven. Dat schrijft de 64-jarige cabaretier en tekstdichter op zijn website in het digitale 'boekje' dat bij zijn afscheidsplaat I.P.V. Kaarten hoort.

Rot annuleerde al zijn optredens

Rot liet begin april weten dat hij alle optredens die hij nog had staan heeft geannuleerd. De conditie van de zanger, schrijver en vertaler, die uitgezaaide darmkanker heeft, is dusdanig achteruitgegaan dat hij niet meer kan optreden. Hij heeft nog maar een paar weken te leven, schreef hij op Facebook.

"Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan, het restant OK Boomer en helaas, helaas ook het grote afscheidsfeest in Nieuwe Luxor op 24 april", schreef Rot.

Rot is schrijver van boeken en liedjes. Daarnaast vertaalde hij de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand.