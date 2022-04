Met de Matthäus-Passion staan de Nederlandse orkesten rond de paasdagen weer volop op het podium. Ze krabbelen weer op na de zware coronaperiode waarin ze het publiek nauwelijks hebben gezien en hun concertagenda staat weer vol. Toch merken de musici dat vooral het oudere publiek nog niet massaal naar de zalen komt.

"De afgelopen twee jaar hebben we het moeten doen zonder publiek", zegt Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest. "Dankzij de steun van het ministerie zijn we de periode financieel goed doorgekomen en hebben we iedereen aan boord kunnen houden."

Dat geldt ook voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat dit weekend ook de Matthäus-Passion opvoert. "We hebben enorm veel geld verloren, maar dankzij de steun van overheid en onze online activiteiten zijn we de crisis doorgekomen", vertelt directeur George Wiegel. "We hebben geen personeel hoeven laten gaan of mensen moeten ontslaan; er is gelukkig geen leegloop in de sector ontstaan. Onze beroepsmusici zijn dusdanig gemotiveerd, die willen in hun leven niets anders dan hun vak uitoefenen."

Tijdens de coronaperiode mochten de orkesten doorgaan met repeteren in de zaal en verzorgden ze streamconcerten en andere activiteiten zonder toeschouwers. Maar juist dat publiek zorgt ervoor dat de musici energie krijgen. "Alle kunstvormen hebben de bedoeling dat je er iets mee wil uitdrukken, een emotie wil bereiken", vertelt Vierkant. "Het is een vorm van communiceren, maar tijdens de coronaperiode is dit vooral eenrichtingsverkeer geweest, omdat we het zonder publiek moesten doen."

'Beseffen hoe blij we zijn dat we dit beroep hebben'

Dus toen de maatregelen versoepeld werden en het Metropole weer de bühne op mocht, was dat een fantastische ervaring voor het orkest. "Dan merk je hoe belangrijk de wisselwerking met het publiek is om een flow te bereiken tijdens de concerten. Het spelen zonder publiek is een tijd vol te houden, maar je mist iets essentieels en de motivatie om weer op het podium te gaan staan wordt geringer. Nu we weer mogen optreden, is dat gevoel gelijk weer terug en beseffen we hoe blij we zijn dat we dit beroep hebben."

Toch zitten de zalen vaak nog niet helemaal vol. "Er zijn aanwijzingen dat met name het oudere publiek het nog spannend vindt", vertelt Vierkant.

"Concerten in genres die populair zijn lopen fantastisch, zoals de avond van de filmmuziek, maar de programmering die zich in de nichehoek bevindt heeft het lastiger. Het komt ook doordat er veel aanbod is en mensen nu veel uitgestelde concerten bezoeken. We denken dat de corona-angst en de inhaalslag qua aanbod vanzelf wegebben, dus hopelijk is het een kwestie van tijd dat we weer kunnen rekenen op de 'oude' bezoekcijfers van het Metropole Orkest."

Wat is de Matthäus-Passion? Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde de Matthäus-Passion rond 1727. Het is een van zijn langste stukken (bijna drie uur) en vertelt over het lijdensverhaal van Jezus. De naam Matthäus komt van het Evangelie volgens Matteüs, een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het wordt opgevoerd op allerlei plekken, van kerken tot concertzalen. Hoewel kerken steeds minder vaak worden bezocht, stromen ze voor de Matthäus-Passion toch altijd weer vol. In 2017 waren er bijvoorbeeld 174 uitvoeringen.

'Via een scherm kijken vindt het publiek minder interessant'

Ook Wieger van het Rotterdams Philharmonisch Orkest merkt dit op. "We zien dat de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau zijn, maar dat ze wel snel weer aantrekken. Een maand geleden zaten we nog op twee derde van de zaalbezetting, dat is nu bijna weer normaal. De oudere bezoekers zijn nog voorzichtig, maar het percentage jongeren dat komt wordt wel groter. We merken wel dat de kaarten later gekocht worden, want de externe invloeden van het wel of niet komen zijn groter dan vroeger. Als dit zo blijft, zullen we enorm moeten investeren in grotere marketingcampagnes."

Het organiseren van streamconcerten wordt in elk geval geen blijvertje voor het Metropole Orkest. Vierkant: "Mensen zijn bereid om te betalen voor een live-ervaring, maar via een scherm naar een concert kijken vinden ze minder interessant. Zeker niet als je daarvoor moet betalen."

"Tijdens de coronaperiode is zoiets in het begin leuk, maar het zal geen structurele vervanging worden. Wat wel iets is waar we over nadenken, is het aanbieden van een stream van een uitverkocht concert en innovatieve content, want dat is nodig als je onderscheidend wil zijn. We gaan ook meer investeren in marketing en doen meer moeite om met name de oudere doelgroep naar de zalen te krijgen."

Daar denkt het Philharmonisch Orkest uit Rotterdam toch anders over. "We zien dat er online een heel ander publiek is dan in de zaal. Misschien wel 40 procent van het online bezoek zou anders waarschijnlijk nooit naar de concertzaal zijn gekomen. We zijn nu aan het zoeken naar manieren om de streams te kunnen blijven aanbieden, maar dan misschien meer in de zin van registraties die we on demand aanbieden. We zijn nu druk bezig met de herstart, maar willen nog een analyse maken van de afgelopen periode. Want het zou zonde zijn als we hier niet van leren."