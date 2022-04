Het Bijbelspektakel The Passion is donderdagavond bekeken door ruim 2,2 miljoen mensen, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de avond.

Het aantal kijkers lag iets lager dan bij de laatste 'reguliere' editie voor corona, in 2019. De corona-edities in 2020 en 2021 werden bekeken door respectievelijk 2,7 en 2,6 miljoen mensen. De best bekeken editie ooit was The Passion van 2015 in Enschede. Toen zaten er 3,5 miljoen mensen voor de televisie.

De twaalfde editie van The Passion werd donderdag opgevoerd in Doetinchem. Er was geen publiek aanwezig, omdat dit vanwege eerdere coronamaatregelen op korte termijn niet meer georganiseerd kon worden. Onder anderen Soy Kroon, Kim-Lian van der Meij, Dennis Weenink en Ruud de Wild waren te zien.