Doetinchem stond donderdagavond geheel in het teken van The Passion, het jaarlijkse evenement over het leven en sterven van Jezus Christus. Zo zag de twaalfde editie van het muzikale paasevenement eruit.

De dag begon met repetities voor het evenement. Soy Kroon, Noortje Herlaar, Kim-Lian van der Meij en Thomas Cammaert omhelsden elkaar voordat het spektakel begon.

De rol van Maria werd dit jaar gespeeld door Noortje Herlaar. Net als voorgaande jaren was er geen publiek bij het evenement aanwezig.

De presentator van de avond was Ruud de Wild. Hij vertelde het paasverhaal, dat werd afgewisseld met muzikale nummers.

Soy Kroon speelde de jongste Jezus in The Passion ooit. Naast hem loopt Kim-Lian van der Meij, die een nieuw personage vertolkte: Maria Magdalena.

Presentator Dennis Schouten, onder meer bekend van RoddelPraat, kwam ook langs.

Ook dit jaar werd een groot lichtgevend kruis door de stad gedragen.

Het kruis werd gedragen door jongeren, waaronder Oekraïense vluchtelingen.