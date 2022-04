Mary J. Blige mag dit jaar de Icon Award in ontvangst nemen bij de uitreiking van de Billboard Music Awards. De r&b-zangeres krijgt de prijs van het Amerikaanse muziekblad en hitlijstsamensteller voor haar bijdrage aan de muziekindustrie.

Blige, bekend van hits als No More Drama en Family Affair, zal ook optreden tijdens de awardshow. De zangeres is de elfde winnaar van de Icon Award. Eerder ging de prijs naar onder anderen Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez en Pink.

De 51-jarige Amerikaanse voelt zich vereerd met de award. "Mijn carrière is zo'n ongelooflijke en onverwachte reis geweest die vele wegen heeft genomen die ik me nooit had kunnen voorstellen, zoals acteren, produceren, bedrijven lanceren en nu zelfs mijn eigen muziekfestival", reageert ze. "Toch keerde ik altijd terug naar mijn eerste liefde, muziek. Het is een enorme eer om nu op deze manier te worden erkend."

De Billboard Music Awards worden op 15 mei uitgereikt in Las Vegas. The Weeknd is met zeventien nominaties de grootste kanshebber.