De blauwe gitaar waar Nirvana-frontman Kurt Cobain op speelde in de videoclip van Smells Like Teen Spirit wordt volgende maand aangeboden op een veiling.

De linkshandige Fender Mustang zal onder de hamer gaan bij veilinghuis Julien's Auctions, waar gehoopt wordt op een opbrengst tot 800.000 dollar (ruim 736.000 euro).

Cobain zei in een van zijn laatste interviews dat het een van zijn favoriete gitaren was. "Ik ben linkshandig en het is niet zo eenvoudig om redelijk geprijsde linkshandige gitaren van hoge kwaliteit te vinden. Maar van alle gitaren in de hele wereld is de Fender Mustang mijn favoriet."

Naast de beroemde gitaar worden ook een aantal andere bezittingen van Cobain aangeboden, zoals een tekening die hij van Michael Jackson maakte en een van zijn auto's.

Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor geestelijke gezondheid. Ook memorabilia van andere muziekiconen als The Beatles, Michael Jackson en Elvis Presley zijn te koop op de veiling, die van 20 tot 22 mei plaatsheeft.

Cobain maakte in 1994 een einde aan zijn leven.