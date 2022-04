De single Blijven Slapen van Snelle en Maan is maandag tijdens de uitreiking van de Edisons in Leusden uitgeroepen tot beste song van het afgelopen jaar. De jury spreekt van "een regelrecht huzarenstuk".

"De melodie is zo enorm catchy dat, of je nu wilt of niet, je het bijna meteen meezingt. Het is de perfecte vertaling van het net-verliefd-gevoel en al het spannends dat daarbij komt kijken. Je voelt de hormonen door het nummer gieren", zo staat in het juryrapport.

Het liedje won de afgelopen maanden al diverse andere prijzen en was ook de bestverkochte en meest gestreamde single van 2021. Blijven Slapen krijgt de voorkeur boven Dat Heb Jij Gedaan van MEAU en Adem Je In van S10, Frenna en Kevin. De Edison-jury stelt dat de drie liedjes "stuk voor stuk ijzersterk" zijn maar dat het niet om Blijven Slapen heen kon.

De Edison voor beste nieuwkomer is dit jaar gewonnen door MEAU. De zangeres, die vorig najaar doorbrak met de nummer 1-hit Dat Heb Jij Gedaan, zette daarmee de kroon op een succesvol debuutjaar.

Suzan & Freek wonnen met hun album Dromen in Kleur de award voor beste album. Hun debuutalbum, Gedeeld Door Ons, werd in 2020 ook onderscheiden met een Edison.

Oeuvreprijs voor Guus Meeuwis

Guus Meeuwis won maandagavond de oeuvreprijs. De zanger heeft zich volgens de jury met "een ijzersterk en samenhangend oeuvre" op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandstalige popmuziek.

De 50-jarige Meeuwis zit al meer dan 25 jaar in het vak. Hij brak in 1995 door met de nummer 1-hit Het Is Een Nacht en ook Per Spoor (Kedeng Kedeng) bereikte al snel de bovenste positie in de hitlijsten.

Voor Meeuwis is de oeuvreprijs ondanks zijn lange carrière pas zijn derde Edison. In 2006 won hij de publieksprijs voor beste song met zijn hit Geef Mij Je Angst en in 2010 werd de Brabander uitgeroepen tot beste mannelijke artiest.

Davina Michelle en Tiësto winnen opnieuw muziekprijs

Voor het tweede jaar op rij won Davina Michelle de Edison in de categorie pop. Volgens de jury verdient de zangeres de award nogmaals vanwege "haar doorgemaakte ontwikkeling, veelzijdigheid en prestaties".

In het juryrapport worden onder meer Michelles optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en haar vertolking van het Wilhelmus voor de start van de Formule 1-race in Zandvoort genoemd. "Eén keer een mega-indruk achterlaten op zeventien miljoen mensen is een prestatie. Dat meerdere keren doen, is regelrecht indrukwekkend." Voor Michelle is het haar derde Edison. In 2019 won ze de nieuwkomersprijs.

Ook Tiësto won maandag zijn derde Edison. De dj werd in 2016 al onderscheiden met de oeuvreprijs, maar won dankzij zijn singlereleases van afgelopen jaar voor de tweede keer de award voor beste dancenummer. Deze prijs won hij eerder ook in 2005.