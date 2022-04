De song Give me some skin, dat door onder anderen acteur Maarten Heijmans wordt gezongen, is uitgeroepen tot beste kinderlied. Het nummer heeft zondagavond in de Grote Kerk in Enschede de Willem Wilminkprijs gewonnen.

Jurrian van Dongen schreef Give me some skin en Keez Groenteman componeerde het lied. Heijmans zingt het samen met Rop Verheijen en Jesse Mensah. Het nummer was een van de 77 inzendingen voor de prijs en is volgens de jury "een teder pleidooi voor elkaar mogen aanraken, wonderlijk actueel na twee jaar 1,5 meter afstand houden".

Ook het publiek mocht een lied kiezen. Robert Ramaker won de publieksprijs met zijn nummer De machinist. Eerder werd al bekend dat componist, muzikant en theatermaker Dirk Scheele de winnaar is van de Buma Kindermuziekprijs, een oeuvreprijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.

De Willem Wilminkprijs, vernoemd naar de gelijknamige dichter en schrijver, werd voor de achtste keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een kunstwerk en geldbedragen van 3.000 euro voor de tekstschrijver, 1.000 euro voor de componist en 1.000 euro voor de uitvoerende artiest.

De prijs ging eerder naar onder anderen Henny Vrienten, Katinka Polderman en Kenny B. De Willem Wilminkprijs is een initiatief van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en wordt ondersteund door Buma Cultuur.