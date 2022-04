Marco Borsato, Ali B., Bilal Wahib en Lil Kleine: steeds meer artiesten worden wegens omstreden gedrag door radiozenders in de ban gedaan. Maar het team achter The Passion zet muziek van dergelijke zangers niet op een zwarte lijst. "Het draait bij ons om de nummers, niet om de origineel uitvoerende artiesten."

De muziek van Marco Borsato is al jaren een vaste waarde in The Passion. Het oeuvre van de zanger is natuurlijk enorm en bij de eerste tien edities waren er altijd twee of meerdere liedjes van hem te horen.

Tot dit jaar: voor het eerst wordt er geen liedje van de zanger in de show gezongen. Maar die keuze was al gemaakt voordat Borsato negatief in het nieuws kwam wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag.

The Passion-producent en -bedenker Jacco Doornbos vertelt in gesprek met NU.nl dat er bij de keuze van nummers niet in de eerste plaats wordt gekeken naar de reputatie van een artiest. "Jezus doet niemand in de ban, dus ook wij niet", vertelt Doornbos.

Positief verhaal over gezien worden

"Bij ons gaat het niet om de origineel uitvoerende artiesten, maar om de nummers, de emotie die mensen daarbij voelen en hoe die past in de vertelling. Die is leidend en daarbij kiezen we passende liedjes. Waarbij we in elke editie ook afwegen of het gebruik van een bepaald nummer af kan leiden van de aandacht voor en betekenis van The Passion, of dat het kijkers zou kunnen kwetsen. We vertellen immers het verhaal met een positieve boodschap; over hoop, liefde en gezien worden."

De jaarlijkse vertelling van het lijdensverhaal van Jezus wordt dit keer verteld aan de hand van het thema Alles Komt Goed?!. Er is op 14 april geen publiek aanwezig bij The Passion. Al in een vroeg stadium besloten omroep KRO-NCRV, de producent en de gemeente Doetinchem daarvan af te zien.

Naast Kim-Lian der Meij (Maria Magdalena), Soy Kroon (Jezus) en Noortje Herlaar (Maria) spelen ook Sabri Saad El Hamus (Pilatus) en Dennis Weening (Judas) rollen in The Passion.